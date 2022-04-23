ضبط شخص بحوزته أجهزة الكترونيّة تُستعمل في الغش في الإمتحانات

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصر معززة بنظيرتها بالمتلوي وحضيرة طلائع يوم 22 أفريل 2022، من إلقاء القبض على شخص توفرت معلومات لدى إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بخصوصه مفادها اعتزامه بيع أجهزة إلكترونية تستعمل للغش في امتحان البكالوريا.

وحجزت الفرقة لدى المعني 20 جهاز نوع vip وحاشدات تابعة لها و27 سماعة صغيرة الحجم.

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه، وفق ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الجرس الوطني.

كلمات البحث :أجهزة الكترونيّة;إمتحانات;ضبط