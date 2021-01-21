ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية هامة من مخدّر الكوكايين

تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة بمشاركة الفرقتين الجهويتين لمكافحة المخدرات بصفاقس ومدنين يوم 20 جانفي 2021، من ضبط 04 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 28 و35) وحجزت لديهم 347 غراما من مخدّر « الكوكايين » وميزان الكتروني ومبلغا ماليّا قدره 700 دينار.

قدرت القيمة الماليّة للمخدرات المحجوزة بحوالي 110 ألف دينار.

وأذنت النيابة العموميّة بمراجعتها بالإحتفاظ بهم جميعا من أجل « مسك واستهلاك وحيازة ونقل وترويج مادّة مخدّرة ».

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