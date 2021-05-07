ضعف تدريجي مرتقب في فاعلية التقلبات الجوية

يتميز طقس اليوم الجمعة 7 ماي 2021، بضعف تدريجي مرتقب في فاعلية التقلبات الجوية، مع تواصل بعض الأمطار المتفرقة و الرعدية احيانا بالمرتفعات الغربية وقد تشمل محليا و بفاعلية اقل عددا من المعتمديات الشرقية للشمال والوسط، مع سحب عابرة بالجنوب .

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر مضطرب بكافة المجالات البحرية.

ارتفاع نسبي متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، بين 28 و33 ببقية الجهات.

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