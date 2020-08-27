أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، عن ضياع فتاة من ذوي الاحتياجات الخصوصية غادرت محل سكنى عائلتها إلى وجهة غير معلومة منذ يوم 04 فيفري 2020 تدعى « مهى بنت البشير بن محمد الدقي » وهي تونسية مولودة سنة 1999، قاطنة بحي القبلي قعفور سليانة.
ودعت الوزارة كُل من لديه أية معلومات بخصوصها الاتصال بالأرقام الهاتفيّة التالية:
71.341.666
71.571.264
71.566.977
71.561.288
أو التقدّم مُباشرةً إلى مقرّ الإدارة الفرعيّة للوقاية الاجتماعيّة بإدارة الشرطة العدلية بشارع 09 أفريل القصبة تونس العاصمة.
كلمات البحث :الاحتياجات الخصوصية;فتاة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.