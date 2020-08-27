ضياع فتاة من ذوي الاحتياجات الخصوصية

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، عن ضياع فتاة من ذوي الاحتياجات الخصوصية غادرت محل سكنى عائلتها إلى وجهة غير معلومة منذ يوم 04 فيفري 2020 تدعى « مهى بنت البشير بن محمد الدقي » وهي تونسية مولودة سنة 1999، قاطنة بحي القبلي قعفور سليانة.

ودعت الوزارة كُل من لديه أية معلومات بخصوصها الاتصال بالأرقام الهاتفيّة التالية:

71.341.666

71.571.264

71.566.977

71.561.288

أو التقدّم مُباشرةً إلى مقرّ الإدارة الفرعيّة للوقاية الاجتماعيّة بإدارة الشرطة العدلية بشارع 09 أفريل القصبة تونس العاصمة.

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