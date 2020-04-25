طائرات إجلاء للتونسيين العالقين بالولايات المتحدة: سفارة تونس بواشنطن تُوضّح

أصدرت سفارة الجمهورية التونسية بواشنطن اليوم السبت، بلاغا توضيحيا على إثر ما تم تداوله على عديد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام من معطيات حول وجود طائرات اجلاء للمواطنين التونسيين العالقين بالولايات المتحدة الامريكية.

وأكدت السفارة ما يلي:

• تعمل السفارة جاهدة على التواصل المباشر مع المواطنين العالقين وخاصة الحاملين لتأشيرات سياحية والطلبة من اجل الوقوف على وضعياتهم وتحديد احتياجاتهم.

• تسعى السفارة منذ غلق المجال الجوي الامريكي وتوقف الرحلات الجوية الى تونس الى توفير رحلة إجلاء بالتنسيق مع السلطات الامريكية والحكومة التونسية.

• ان كل المعطيات التى يتم تداولها حول وجود رحلة عسكرية او رحلات اخرى هي معلومات غير رسمية، والسفارة هي الجهة الوحيدة المخولة لمد افراد الجالية بالمعطيات الرسمية والثابتة.

• تهيب السفارة بكافة أفراد الجالية تفهم صعوبة الوضع الدولي وتعلمهم بتقدم المساعي من أجل توفير رحلة اجلاء في اقرب الآجال المتاحة.

• تتابع السفارة عن كثب وضعيات التونسيين المصابين بفيروس كورونا وتعمل على تقديم المساعدة لهم ولعائلاتهم.

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