طائرة تونسية تحطّ بمطار حلب محملة بأدوية ومواد غذائية وأجهزة طبية

أعلنت وكالة الأنباء السورية « سانا » اليوم الجمعة، عن وصول طائرة تونسية إلى مطار حلب محملة بأدوية وأغطية ومواد غذائية وأجهزة طبية بوزن 8 أطنان و300 كغ للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب الاثنين سوريا وتركيا.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت أيضا في بيان سابق، أنه تم توجيه بعثة إلى سوريا تتكون من أطباء متطوعين مختصين في الطب الإستعجالي وجراحة العظام واخصائي نفساني إضافة إلى إطارات شبه طبية متطوعين مختصين في الإنعاش الطبي والتخدير والإستعجالي وإطارات وأعوان من الحماية المدنية وعدد من متطوعي الهلال الأحمر.

كلمات البحث :حلب;طائرة تونسية;مواد غذائية