طائرة عسكرية ألمانية محمّلة بأسرّة طبية واختبارات تحليل سريع تصل تونس

اخر تحديث : 26/07/2021

طائرة عسكرية ألمانية محمّلة بأسرّة طبية ومعدات صحية واختبارات تحليل سريع تصل تونس
حلّت، صباح اليوم الإثنين 26 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية ألمانية محمّلة بأسرّة طبية ومعدات ومستلزمات صحية واختبارات تحليل سريع ضد فيروس كورونا ممنوحة من جمهورية ألمانيا الاتحادية لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.
وتوجّهت رئاسة الجمهورية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بالشكر والتقدير على هذه المبادرة التضامنية التي تعزز روابط الصداقة المتينة وعلاقات التعاون المثمر بين البلدين.
وقد تم تسلّم هذه المعدات بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وبيتر بروغل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس.


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