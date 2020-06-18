طائرة عسكرية تصل إلى إيطاليا لترحيل 20 جثمانا لتونسيين

وصلت اليوم الخميس، طائرة عسكرية إلى إيطاليا، تم تسخيرها لترحيل 20 جثمانا لمواطنين تونسيين وافتهم المنية بهذا البلد وتعذر ترحليهم بسبب إغلاق المجال الجوي بين ايطاليا وتونس بسبب جائحة كورونا.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها، أن الطائرة العسكرية تؤمن ترحيل جثامين المواطنين التونسيين، في أحسن الظروف، انطلاقا من مدينتي روما وبلارمو، وذلك بعد أن تم استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، مضيفا وأن هذه الوفيات غير ناتجة عن الإصابة بفيروس الكورونا.

واوضحت وزارة الخارجية ان ترحيل الجثامين جاء بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، مضيفة بأنه قرار يؤكد حرص رئيس الدولة على صون كرامة المواطنين التونسيين بالخارج والدفاع عن مصالحهم والوقوف إلى جانبهم وهو لفتة استثنائية تجسد تفرّد تونس في تعاملها مع أبنائها بالخارج، وفق نص البلاغ.

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