طائرة عسكرية سويسرية محمّلة بمعدات طبية وأجهزة أكسجين تحطّ بتونس

حلّت، صباح اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية سويسرية محمّلة بمعدات ومستلزمات طبية وأجهزة أكسجين ممنوحة من الكونفدرالية السويسرية لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.
وأعربت مؤسسة رئاسة الجمهورية، بهذه المناسبة، عن شكرها وامتنانها للكونفدرالية السويسرية على هذه المبادرة التي تُجسّد متانة علاقات الصداقة والتضامن بين البلدين والشعبين.
كلمات البحث :أكسيجين;سويسرا;معدات طبية
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