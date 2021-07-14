طائرتان سعوديتان محمّلتان بمعدّات ومستلزمات طبّية تصلان تونس

حلّت، ظهر اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرتان سعوديتان محمّلتان بمعدّات ومستلزمات طبّية متنوّعة ممنوحة من المملكة العربية السعودية إلى تونس لمساندة جهودها في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وثمّنت مؤسسة رئاسة الجمهورية عاليا سرعة استجابة المملكة العربية السعودية لطلب الوقوف إلى جانب تونس في هذا الظرف الوبائي الدقيق وحجم الدعم المقدّم في مبادرة تاريخية تترجم قدر الاحترام المتبادل بين القيادتين في البلدين ومتانة العلاقات القائمة بين الشعبين والإيمان المشترك بقيم التضامن والتآزر.

وقد حضر مراسم التسلّم كلّ من نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، وفوزي المهدي، وزير الصحّة، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وعبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس.

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