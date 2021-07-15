طائرتان عسكريتان كويتيتان محمّلتان بأجهزة أكسجين وتنفس تحلاّن بتونس

حلت، صباح اليوم الخميس 15 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرتان عسكريتان كويتيتان في إطار جسر جوي لمنح تونس أجهزة أكسجين وتنفس ومعدات ومستلزمات طبية لمعاضدة جهودها في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وتوجه رئاسة الجمهورية بالشكر والتقدير لدولة الكويت على هذا الدعم.

وقد كان في استقبال هذه التجهيزات نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، وابراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وفوزي المهدي، وزير الصحة، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وعلي أحمد الظفيري، سفير دولة الكويت بتونس.

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