طائرتان عسكريتان محملتان بـ35 طنا من المساعدات الطبية في طريقهما نحو لبنان

تم صباح اليوم الخميس، شحن نحو 35 طنا من المساعدات الطبية والانسانية العاجلة التي أذن بتوجيهها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى لبنان على إثر الانفجار الذي هز العاصمة بيروت وأسفر عن أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى.

وكان رئيس الجمهورية قد أذن أمس الأربعاء، بأن يتم على وجه السرعة إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الشعب اللبناني والمساهمة في إسعاف الجرحى والمصابين في هذا الحادث .

كما أمر رئيس الجمهورية بأن يقع إرسال وفد يضم إطارات طبية وشبه طبية، فضلا عن جلب 100 جريح من المصابين جراء الانفجار، ستتكفل تونس برعايتهم وسيقع علاجهم بكل من المستشفى العسكري وبباقي المستشفيات التونسية.

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