طابع بريدي جديد بمناسبة اليوم الوطني لإلغاء الرق والعبودية في تونس

اخر تحديث : 22/01/2021

طابع بريدي بمناسبة اليوم الوطني لإلغاء الرق والعبودية في تونس

يصدر البريد التونسي يوم غدٍ السبت 23 جانفي 2021، طابعا بريديا بمناسبة إقرار يوم 23 جانفي يوما وطنيا لإلغاء الرق والعبودية بتونس، وكذلك تسجيل التجربة التونسية في ذاكرة العالم من طرف المنظمة الأممية اليونسكو، كأول بلد عربي قام بإلغاء الرقّ وتجارة العبيد من قبل أحمد باي الأول في 23 جانفي 1846.
ويعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يــوم 23 جانفي 2021 بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الأنترنات باستعمال مــــختلف وســــائل الـــدفـــع الالكتـــروني مـــن خـــلال الـــنفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn.


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