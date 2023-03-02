طارق الكحلاوي: رئيسة الحكومة كانت معنية بالإقالة في انتظار حسم الاتفاق مع صندوق النقد

اعتبر الرئيس السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية طارق الكحلاوي في تصريح لوكالة الأناظول التركية اليوم الخميس، أن « التحوير الحكومي الذي أُجري مؤخرا كان مبرمجا منذ مدة طويلة، وما عطله هو تأجيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي » .

وأضاف الكحلاوي أن : « فريق التفاوض مع صندوق النقد يتكون من رئيسة الحكومة، ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي وهو معني بالتحوير » ، وفق قوله.

وتابع: « رئيسة الحكومة كانت معنية بالإقالة، في انتظار حسم الاتفاق مع صندوق النقد، الرئيس لم يكن راضيا عن أداء الحكومة بشكل عام، لكن هذا فريق بالمفاوضات لا يمكن تغييره وسطها لإمكانية التشويش على مآلها ».

من جهته، توقع عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحركة شباب تونس الوطني المساند للرئيس، أن تشهد الفترة المقبلة تغييرات أخرى، مشيرا إلى أن « هناك عديد الوزراء والولاة وبعض المسؤولين لابد من تغييرهم »، من دون أن يذكر أي أسماء.

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