طبربة: وفاة عائلة كاملة اختناقا بالغاز

فارق 4 أشخاص من عائلة واحدة متكونة من زوجين وطفلتيهما الحياة اليوم الخميس، اختناقا بالغاز في منزل بحي القنال طريق الشويقي التابعة لمعتمدية طبربة، وفق معطيات الادارة الجهوية للحماية المدنية.

وبينت المصادر ذاتها لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن الجيران تفطنوا لتسرب الغاز واختناق العائلة به، فقاموا بنقل الضحايا الى المستشفى المحلي بطبربة اين اكدت معاينة طبيب الاستعجالي وفاتهم جميعا بالغاز، وفق المعطيات الاولية.

وتمت احالة جثامين الضحايا، بإذن من والنيابة العمومية، على مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارنيكول في حين تم فتح تحقيق في الحادثة لتحديد الاسباب.

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