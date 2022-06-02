طبوبي: اتّحاد الشغل لا يلتحق بأي طرف.. نحن مستقلون

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة له من صفاقس اليوم الخميس، أن الاتحاد قوة إرادة وقوة بناء وقوة حجة واعداد ملفات وإقناع، مشددا على أنه لا يمكن أن يكون إلا في عمق المجتمع.

وشدد الطبوبي على أن الاتحاد يُعتبر القطارة الأساسية قبل المجتمع المدني وقوته في الفسيفاء التي تكونه، مؤكدا أنه لا يُمكن أن نُغامر به في المجهول.

وأضاف سعيد: « لنا من القراءة الموضوعية من الشيء الكثير وما نرشفوها لحد ولا نخشى لومة لائم وقدرنا التحدي لبناء الوطن » .

كما نفى الطبوبي ما نُسب إليه من قبل أحزاب سياسية بخصوص التحاق الاتحاد إليهم في معارضتهم للرئيس، مشددا على أنه مستقل.

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