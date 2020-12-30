طبيب تونسي مقيم بسويسرا يتبرع بتجهيزات طبية متطورة لفائدة وزارة الصحة

استقبل وزير الصحة فوزي مهدي مساء اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، الطبيب التونسي المقيم بسويسرا الدكتور ناجح فرح الذي يبادر للمرة الثالثة بتقديم 7 حاويات بها مجموعة من التجهيزات الطبية المتطورة على غرار أسرة الإنعاش والأكسجين بالإضافة إلى كميات من المستلزمات الطبية لفائدة عدد من المستشفيات العمومية وذلك مساهمة منه في دعم جهود الدولة لمجابهة جائحة كوفيد-19.

وقد عبر الوزير بالمناسبة عن تقديره وإكباره لهذه المبادرة التضامنية التي تؤكد مجددا إعتزاز التونسيين المقيمين بالخارج بوطنهم ورغبتهم الصادقة في خدمته ومزيد تطويره.

ويذكر أن الدكتور ناجح فرح كان سبق أن بادر بتقديم هبة مماثلة خلال الصائفة الماضية تتمثل في 31 حاوية إلى جانب 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة الجهة الصحية بتوزر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

كلمات البحث :تجهيزات;تونسي;سويرا;طبيب;وزارة الصحة