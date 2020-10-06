طرد تلميذة مريضة بباجة: مدير المدرسة ينفي ويُوضّح

اخر تحديث : 06/10/2020

طرد تلميذة بباجة

نفى مدير المدرسة الابتدائية علي القلصادي بباجة الشمالية رضا الغربي في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، ما تم الترويج له على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص طرد تلميذة مريضة تدرس بالمدرسة .
وأوضح المتحدث بأن الفتاة جاءت إلى المدرسة في حدود الساعة العاشرة صباحاً وكانت في وضعية صحية حرجة، بعد تناولها لنوع من المعجنات، مشيراً إلى أنه إصطحبها إلى غرفة العزل في المدرسة، قبل أن يتنقل إلى مكتبه للإتصال بوليها.
وأكد المدير أن الفتاة غادرت المدرسة في الإبان من تلقاء نفسها.
وقال المدير إنه لا وجود لوسائل تمريض بالمدرسة لإسعافها.


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