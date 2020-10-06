طرد تلميذة مريضة بباجة: مدير المدرسة ينفي ويُوضّح

نفى مدير المدرسة الابتدائية علي القلصادي بباجة الشمالية رضا الغربي في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، ما تم الترويج له على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص طرد تلميذة مريضة تدرس بالمدرسة .

وأوضح المتحدث بأن الفتاة جاءت إلى المدرسة في حدود الساعة العاشرة صباحاً وكانت في وضعية صحية حرجة، بعد تناولها لنوع من المعجنات، مشيراً إلى أنه إصطحبها إلى غرفة العزل في المدرسة، قبل أن يتنقل إلى مكتبه للإتصال بوليها.

وأكد المدير أن الفتاة غادرت المدرسة في الإبان من تلقاء نفسها.

وقال المدير إنه لا وجود لوسائل تمريض بالمدرسة لإسعافها.

كلمات البحث :المدرسة;باجة;تلميذة;طرد