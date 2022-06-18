طرد مشارك من الحوار الوطني بسبب رسالة

تم اليوم السبت، طرد أمين عام حزب المحافظين، صبري حفناوي، من جلسة الحوار الوطني الرابعة المنعقدة بدار الضيافة بقرطاج بسبب رسالة توجه بها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وأراد توزيعها على المشاركين.

ووفقا لتعليقه على حادثة الطرد، فقد أكّد الحفناوي أن حزبه أراد الإدلاء بآرائه في هذه الجلسة، عبر رسالة إلى رئيس الجمهورية والشعب التونسي تحتوي عدة مقترحات، لإنجاح المسار الديمقراطي في البلاد.

وبين الحفناوي بأنه تقدم بطلب المشاركة في جلسات قصر الضيافة وتلقى موافقة من عميد المحامين ابراهيم بودربالة للمشاركة في الجلسة الرابعة.

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