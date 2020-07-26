طرد نهائي لحافظ قايد السبسي وعليّ الحفصي من نداء تونس

أسفر المؤتمر الاستثنائي التوحيدي لحركة نداء تونس خلال اجتماعه مساء اليوم الأحد 26 جويلية 2020، عن انتخاب قاسم مخلوف أمينا عاما للحركة.

وقد صادق المؤتمرون البالغ عددهم 200 بالإجماع على قرار طرد كلّ من حافظ قايد السبسي وعليّ الحفصي طردا نهائيا من الحزب .

وكلف المؤتمرون الأمين العام قاسم مخلوف بتشكيل الديوان السياسي في ظرف أسبوعين وبالاتصال ببعض الشخصيات الوطنية الندائية القديمة أو التي لم تنخرط في النداء لمحاولة استقطابهم ومحاولة دعم صفوف حركة نداء تونس.

كما انتخب المؤتمرون لجنة مركزية جديدة يترأسها الأمين العام وفيها تمثيلية لكلّ الولايات، وانتخبوا المكتب السياسي الذي فيه تمثيلية عن كلّ ولاية إذ أنّ كلّ المؤتمرين منتخبين باعتبار أنّه وقع تنظيم مؤتمرات محلية وجهوية، حسب المصدر ذاته.

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