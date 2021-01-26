طريقة احتساب المعدل السنوي للسنة الدراسية الحالية

أعلن مدير عام البرامج بوزارة التربية، رياض بن بوبكر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن احتساب المعدل السنوي لهذه السنة الدراسية سيكون على قاعدة ضارب 1 لمعدل الثلاثي الأول وضارب 2 لمعدل الفترة التقييمية الثانية.

وأفاد بن بوبكر بأنه بالاتفاق مع الشريك الاجتماعي على دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة في فترة موحدة للتعلم والتقييم تمتد من 4 جانفي إلى اخر السنة الدراسية، سيقع اعتماد نظام المراقبة المستمرة لتغطية الفترة الثانية كاملة، على أن يقع احتساب معدل الثلاثي الأول ضارب 1 ومعدل الفترة الثانية ضارب 2 في المعدل السنوي.

ولاحظ مدير عام البرامج بوزارة التربية بأن الهدف من قرار دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة من هذه السنة الدراسية وحذف عطلة نصف الثلاثي الثاني، هو حسن التحكم في الزمن المدرسي المخصص للتعلم وفسح أكثر ما يمكن من الوقت لذلك في ظل اعتماد نظام الدراسة يوما بيوم (نظام الأفواج).

وكشف المتحدث بأن وزارة التربية ستصدر قريبا مناشير توضح عدد التقييمات وفترات انجازها مع تطبيق مبدأ التخفيف من المحتويات البيداغوجية وتغطية فترة التعلم كاملة.

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