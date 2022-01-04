طريق السيارة تونس- الحمامات: اصطدام 20 سيارة يُخلف قتيلا وجرحى

جد صباح اليوم الثلاثاء 04 جانفي 2021، حادث مرور على مستوى الطريق السيارة تونس- الحمامات وتحديدا على مستوى بوفيشة، تسبب في وفاة شخص وإصابة 4 آخرين.

وتتمثل صورة الحادث في اصطدام 20 سيارة بسبب الضباب الكثيف، تم على إثر ذلك توجيه 4 سيارات اسعاف على عين المكان في انتظار وصول سيارات اسعاف اضافية .

وكانت الإدارة العامّة للحرس الوطني قد أعلنت في بلاغ لها اليوم، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرّؤية بعدد من الطرقات السيارة، داعية مستعملي الطّريق إلى أخذ الاحتياطات اللاّزمة وترك مسافة الأمان والتّعديل من السّرعة مع استعمال الأضواء أثناء التّنقّل والتّقيّد بقواعد السّير والجولان.

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