طريق مطار قرطاج: حادث تصادم بين 9 سيارات وحافلتين وسيارتي نقل جماعي

جدّ صباح اليوم الخميس 7 أفريل 2022، على الساعة السابعة صباحا حادث انزلاق وتصادم بين 9 سيارات و 2 حافلات نقل عمومي و2 سيارات نقل جماعي في الطريق الشعاعية x في اتجاه مطار تونس قرطاج .

وكشف الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة صباح اليوم، أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات خفيفة تم نقل 3 منهم إلى مستشفى الرابطة واثنين إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة .

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