طقس آخر أيام سنة 2019

يتواصل طقس اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، باردا مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالمناطق الشرقية ومحليا الشمال، مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح شمالية شرقية قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية و معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال.

تكون الحرارة منخفضة و تتراوح القصوى بين 08 و 14 درجة و تكون في حدود 06 درجات بالمرتفعات أما الصغرى فتكون بين درجة تحت الصفر و 04 درجات بالمناطق الغربية وبين 04 و 08 درجات ببقية الجهات.

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