طقس آخر أيام شهر أوت: اضطرابات جوية مع أمطار متفرقة

يتميز طقس آخر أيام شهر أوت اليوم الاثنين 31 أوت 2020، باضطرابات جوية أبرزها شدة الرياح بالمناطق الساحلية وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية، كما أن تحذير معهد الرصد الجوي ساري المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية..

هناك أمطار متفرقة ومحلية متوقعة اليوم بالشمال والمرتفعات الغربية، أما بقية الجهات فتكون فيها سحب عابرة.

المؤشر الايجابي هو الانخفاض المرتقب في درجات الحرارة بالشمال والوسط لتتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالشمال والمرتفعات، وتكون بين 30 و 36 ببقية ولايات الوسط، كما تتواصل مرتفعة نسبيا بالجنوب حيث تتجاوز مستوى 40 درجة مع ظهور الشهيلي.

كلمات البحث :أمطار;اضطرابات جوية;طقس