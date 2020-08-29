طقس آخر أيام فصل الصيف

يتميز طقس اليوم السبت 29 أوت 2020، وهو آخر أيام فصل الصيف وفق التقويم الفلاحي بارتفاع الحرارة لتتراوح القصوى بين 33 و38 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 40 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

وتتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات.

هناك مؤشرات نشاط الخلايا الرعدية بعد الظهر بالشمال والوسط حيث ترافقها امطار متفرقة.

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