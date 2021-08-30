طقس أولى أيام فصل الخريف: أمطار متوقعة بهذه الولايات

يمثل اليوم الاثنين 30 اوت 2021، دخول فصل الخريف استنادا للتقويم الفلاحي ونستقبله بتواصل مؤشرات نشاط السحب الرعدية بالمرتفعات الغربية بعد الظهر ترافقها أمطار مع تساقط البرد باماكن محدودة وتشمل تدريجيا ومحليا بعض المعتمديات الشرقية.

وكشف معهد الرصد الجوي بأن الولايات المعنية في مرحلة أولى هي القصرين، سليانة، الكاف، سيدي بوزيد ومن ثم القيروان، سوسة، المنستير والمهدية ببقية الجهات سماء مغشاة بسحب عابرة.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س بالجنوب كما تتجاوز مؤقتا 70 أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب إلى متموج.

تكون الحرارة في مستوى المعدلات العادية وتتراوح القصوى بين 29 و35 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون بين 36 و40 ببقية الجهات وتصل الى 42 بأقصى الجنوب.

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