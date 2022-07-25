طقس أول أيام أوسو

يتميز طقس اليوم الاثنين، بأجواء مستقرة مع استمرار الحرارة على الوتيرة نفسها التي ميزت الفترات السابقة لتتراوح القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 38 و42 داخل البلاد مع ظهور الشهيلي.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة و تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب الشرقي، اما البحر قليل الاضطراب عموما.

يكون الطقس صاف الى قليل السحب على كامل البلاد.

يمثل اليوم 25 جويلية دخول اوسو استنادا للتقويم الفلاحي، وهي فترة تمتد 40 يوما وتعرف بدفء مياه البحر.

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