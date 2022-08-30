طقس أول أيام فصل الخريف

اخر تحديث : 30/08/2022

فصل الخريف

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 30 أوت 2022، وهو أول ايام فصل الخريف استنادا للتقويم الفلاحي باستقرار مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 35 و40 داخل البلاد كما تصل إلى 42 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي.
تكونات رعدية تبقى ممكنة بعدد من معتمديات القصرين، سيدي بوزيد وقفصة، مع سحب عامة قليلة ببقية الجهات.
تتواصل الرياح ضعيفة إلى معتدلة والبحر قليل الاضطراب عموما والأنشطة البحرية ممكنة.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق