طقس أول أيام فصل الخريف

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 30 أوت 2022، وهو أول ايام فصل الخريف استنادا للتقويم الفلاحي باستقرار مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 35 و40 داخل البلاد كما تصل إلى 42 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي.

تكونات رعدية تبقى ممكنة بعدد من معتمديات القصرين، سيدي بوزيد وقفصة، مع سحب عامة قليلة ببقية الجهات.

تتواصل الرياح ضعيفة إلى معتدلة والبحر قليل الاضطراب عموما والأنشطة البحرية ممكنة.

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