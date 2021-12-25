طقس أوّل يوم من فترة الليالي البيض

يتميز طقس اليوم السبت، بملامح وفيّة لفترة الليالي البيض التي بحسب التقويم الفلاحي تنطلق اليوم.

يظهر في الساعات الأولى للنهار ضباب بالمناطق الساحلية ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالجنوب الغربي مع بعض الأمطار و مع هبوب رياح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

يكون البحر مضطربا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج بالشمال مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتتراوح القصوى عامة بين 18 و 22 درجة و تكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية.

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