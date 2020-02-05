طقس الغد: أمطار منتظرة والحرارة في انخفاض

يكون طقس يوم غدٍ الخميس 06 فيفري 2020، أحيانا كثيف السحب بالشمال والوسط مع بعض الأمطار وسحب عابرة ببقية الجهات.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س ببقية المناطق، أما البحر شديد الهيجان فهائج بالشمال وبخليج الحمامات و هائج فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 11 و 16 درجة بالشمال و الوسط وتكون في حدود 9 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 15 و20 درجة بالجنوب.

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