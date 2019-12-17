طقس الغد: ضباب كثيف في الصباح مع أمطار رعدية

يتميز طقس اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019، بضباب محليا كثيف في الصباح بالوسط والجنوب الشرقي وطقس مغيم بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل محليا بقية المناطق الشرقية مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية فقوية نسبيا من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل و بالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات كما تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر شديد الاضطراب فمتموج بخليج قابس وهائج فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة وتكون في حدود 11 بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 21 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

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