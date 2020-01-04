طقس الليلة: أمطار مؤقتا رعدية والحرارة منخفضة بهذه المناطق

يكون طقس بقية اليوم السبت والليلة القادمة، كثيف السحب بأغلب المناطق مع أمطار متفرقة بالشمال آخر النهار وتكون مؤقتا رعدية أثناء الليل.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 01 و 05 درجة بالمرتفعات الغربية و بين 06 و 11 درجة ببقية الجهات.

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