طقس الليلة: أمطار مع رياح تتجاوز 100 كلم/س بهذه الولايات

يتميز طقس الليلة، بولايات بنزرت، نابل والقصرين بهبوب رياح قوية جدا تتجاوز سرعتها مؤقتا 100 كلم/س في شكل هبات.

كما يُرجى من متساكني ولايات زغوان والقيروان وسليانة وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس وقبلي ومدنين الحذر أثناء ممارسة الأنشطة اليومية، أما بتطاوين فالوضع الجوي مستقر.

وأكد معهد الرصد الجوي في نشرة متابعة مساء اليوم، أنّ النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان.

كما هناك أمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالشمال خلال الليلة القادمة، وبالوسط والجنوب سحب عابرة لا غير، ومن المنتظر أن تتراوح الحرارة ليلا بين 9 و14 درجة وتكون في حدود 6 بالمرتفعات.

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