طقس اليوم: أجواء مشمسة تتخللها سحب عابرة

تتميز بداية الأسبوع الجاري، بتقلص في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 50 كلم/س بالسواحل الشمالية، أما البحر شديد الاضطراب إلى متموج بالشمال ، متموج ببقية المجالات البحرية.
ارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 23 و28 درجة بالشمال و المرتفعات وبجهة الساحل، بين 28 و32 ببقية الجهات كما تصل إلى 34 بأقصى الجنوب.
أجواء مشمسة تتخللها سحب عابرة بالشمال والوسط وتكون احيانا كثيفة بالمناطق الساحلية ، طقس مغيم جزئيا جنوب البلاد.
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