طقس اليوم: أمطار رعدية مع رياح تصل إلى 60 كلم/س

اخر تحديث : 29/04/2020

أمطار
يتميز طقس اليوم الأربعاء 29 أفريل 2020، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال ثم تشمل المناطق الغربية بعد الظهر وتكون مؤقتا رعدية.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال ومعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب بخليج قابس ومضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمضطرب بالشمال.
تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و 23 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وبين 26 و 32 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب.


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