طقس اليوم: أمطار رعدية مع رياح تصل إلى 60 كلم/س

يتميز طقس اليوم الأربعاء 29 أفريل 2020، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال ثم تشمل المناطق الغربية بعد الظهر وتكون مؤقتا رعدية.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال ومعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب بخليج قابس ومضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمضطرب بالشمال.
تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و 23 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وبين 26 و 32 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب.
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