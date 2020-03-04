طقس اليوم: أمطار مؤقتا رعدية مع رياح تصل إلى 100 كلم/س

يتميز طقس اليوم الأربعاء 04 مارس 2020، بأمطار متفرقة و مؤقتا رعدية في الصباح بالشمال و محليا الوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة ثم سحب عابرة و تكون أحيانا كثيفة بأغلب المناطق.

تكون الريح شمالية غربية قوية فقوية جدا من 50 إلى 80 كلم/س بأغلب الجهات و تصل إلى 100 كلم/س في شكل هبات بالمرتفعات و تكون مثيرة للرمال و الأتربة بالجنوب، أما البحر هائج فشديد الهيجان بالشمال و شديد الاضطراب فهائج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 12 و 17 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 18 و 23 درجة ببقية الجهات و تصل محليا إلى 26 درجة بالجنوب الغربي.

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