طقس اليوم: أمطار متفرقة بعد الظهر بهذه الولايات

من المنتظر أن يشمل طقس اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020، على بعض التغييرات، حيث سيكون هناك ارتفاع مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و37 درجة بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي كما تصل محليا إلى 39 ببقية الجهات.

تكون الرياح معتدلة عموما إنما تتقوى ليلا قرب السواحل وتصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب ليلا.

بعض السحب بالشمال والوسط وأجواء مغيمة جزئيا بالجنوب مع إمكانية نشاط محلي للسحب الرعدية بعد الظهر ترافقها امطار متفرقة وإمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة بولايات تونس الكبرى، بنزرت، زغوان، باجة، جندوبة، الكاف، سليانة، قابس، مدنين وتطاوين.

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