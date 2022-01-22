طقس اليوم: أمطار متفرقة مع انخفاض في الحرارة

يكون طقس اليوم السبت 22 جانفي 2022، ملائما لظهور سحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال والسواحل الشرقية وتكون أكثر فاعلية بمناطق اقصى الشمال وسحب عابرة ببقية المناطق.

تكون الريح من القطاع الغربي ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بعد الظهر قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، ويكون البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال وبخليج الحمامات و متموج ببقية السواحل.

الحرارة القصوى في انخفاض حيث تتراوح بين 08 و 14 درجة بالشمال و المرتفعات وبين 13 و 17 درجة ببقية الجهات.

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