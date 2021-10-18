طقس اليوم: أمطار متفرقة ومحليا رعدية

يتميّز طقس اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، بسحب عابرة على أغلب المناطق تكون أكثر كثافة بالشمال والسواحل الشرقية مع أمطار متفرقة و محليا رعدية ومع استقرار في درجات الحرارة و القصوى تتراوح بين 20 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 24 و 28 درجة ببقية المناطق.

تكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة و قوية نسبيا بخليج قابس، أما البحر قليل الاضطراب فمضطرب بعد الظهر بخليج قابس.

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