طقس اليوم: أمطار مرتقبة والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الجمعة، بمؤشرات الغيث النافع في فترة ما بعد الظهر حيث يكون الطقس مغيما جزئيا بالشمال والوسط وسحب قليلة بالجنوب ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون سرعة الرياح في تراجع مقارنة بالفترات السابقة في أغلب المناطق وتتقوى مؤقتا أثناء مرور السحب الرعدية وتكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، أما البحر متموج فقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.

كما ستشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 25 و 31 درجة بالشمال والوسط و بين 28 و 33 درجة بالجنوب.

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