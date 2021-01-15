طقس اليوم: أمطار مع رياح قوية والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الجمعة 15 جانفي 2021، ببعض التغييرات، مع أمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالشمال الغربي بعد الظهر تشمل ليلا وتدريجيا الشمال الشرقي للبلاد، أما بقية الجهات فتتميز بسحب عابرة لا غير.

تكون الرياح القوية متواصلة بالشمال و بجهة الساحل حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال وبخليج الحمامات.

انخفاض ملحوظ في الحرارة بالمرتفعات حيث لا تتجاوز القصوى اليوم 8 درجات بالمرتفعات، تكون بين 12 و18 ببقية الجهات.

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