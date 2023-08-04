طقس اليوم: تغيّرات جوية مرتقبة بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الجمعة، بتغييرات مرتقبة بداية من بعد الظهر حيث يتميز الطقس بسحب قليلة ثم تتكاثف تدريجيا بالشمال ومحليا الوسط مع خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار احيانا غزيرة يرافقها تساقط برد وظهور صواعق بأماكن محدودة.

تكون الرياح قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة ببقية الجهات ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر على كامل البلاد وتكون مثيرة لدواوير رملية بالجنوب.

يكون البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال و مضطرب إلى شديد الاضطراب فمحليا هائج أثناء الليل ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض بالشمال والوسط وفي ارتفاع نسبي بالجنوب حيث تتراوح القصوى بين 28 و 36 درجة بالشمال وجهة الساحل وبين 38 و 45 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

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