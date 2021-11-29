طقس اليوم: ثلوج وأمطار غزيرة مع رياح قوية وحرارة منخفضة

يُمثّل اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021، بداية فصل الشتاء استنادا للتقويم الفلاحي وملامح الطقس فيه وفية لدلالة هذا التاريخ ، فكل المميزات الشتوية حاضرة..

حيث يتميز الطقس بإمكانية تساقط الثلوج بالمرتفعات الغربية والمناطق التي يتجاوز ارتفاعها 1000 متر، مع غيث نافع وامطار منتظرة بالشمال وتكون رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة ببنزرت ، طبرقة ونفزة.

ابرز العناصر الجوية لليوم هو هبوب الرياح القوية حيث تثير الرمال والأتربة بالجنوب و تتجاوز سرعتها مؤقتا 100 كلم/س في شكل هبات قرب السواحل و بالمرتفعات، أما النشرات التحذيرية فسارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الهيجان.

الحرارة منخفضة وتتراوح القصوى بين 11 و15 درجة ولا تتجاوز 8 درجات بالمناطق الجبلية الغربية.

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