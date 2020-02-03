طقس اليوم: رياح قوية تصل إلى 60 كلم/س

تتواصل شدة الرياح بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات مع انطلاقة هذا الأسبوع، حيث تكون من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات والمرتفعات ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.
يكون البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج بخليج قابس.
الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى عامة بين 18 و 23 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 23 و27 درجة ببقية المناطق.
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