طقس اليوم: رياح قوية تصل إلى 70 كلم/س

اخر تحديث : 17/12/2019

رياح

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، بضباب محليا خفيف في الصباح بالوسط الشرقي وطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية أثناء الليل.
تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال وبخليج الحمامات.
تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 17 و 22 درجة و تكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات.


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