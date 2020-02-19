طقس اليوم: رياح قوية تصل إلى 70 كلم/س

يتميز طقس اليوم الأربعاء 19 فيفري 2020، بسحب عابرة بأغلب المناطق و تكون أحيانا كثيفة بالشمال.

تكون الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات و معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال وخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 16 و 20 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 18 و 22 درجة ببقية المناطق.

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