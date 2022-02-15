طقس اليوم: رياح قوية مع أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة

من المنتظر عودة التقلبات الجوية بداية من اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، وأبرز ملامح طقس اليوم هو هبوب الرياح القوية قرب السواحل وبالمرتفعات حيث تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية فسارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

أمطار متفرقة ورعدية متوقعة ببنزرت، طبرقة ونفزة ثم تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط والجنوب.

انخفاض نسبي مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 12 و17 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 17 و22 ببقية الجهات.

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