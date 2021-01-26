طقس اليوم: رياح قوية مع انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، بهبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تصل سرعتها إلى مستوى 70 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج عموماً.

أمطار متفرقة ورعدية متواصلة بالشمال في الساعات الأولى للنهار ومن ثم سحب عابرة بأغلب الجهات.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 10 و14 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 16 و20 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 22 محليا بالجنوب.

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