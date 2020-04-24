طقس اليوم: سحب عابرة والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم الجمعة 24 أفريل 2020، بسحب عابرة على كامل البلاد و تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالوسط مع بعض الامطار .

تكون الريح من القطاع الشرقي بالشمال و من القطاع الجنوبي بالوسط و الجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س وتتقوى آخر النهار قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات وجهة الساحل وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات.

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